Beşiktaş taraftarları Manuel Fernandes'e saldırdı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes barda saldırıya uğradı.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes ile takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup’un Emirgân’daki eğlencesi tatsız bitti. İki sporcunun gittiği bir barda Fernandes taciz edildi. Bir süre sonra tartışma alevlenip, kavgaya dönüştü. Yumruklaşmada Portekizli futbolcu bir taraftarın kaşını patlattı.

Akşam gazetesinden Şafak Güven’in haberine göre, araya girmek isteyen Oğuzhan Özyakup ise taraftarların arasında kalarak, ayağına tekme yedi. Fernandes ve Oğuzhan’ın arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan kavgadan sonra iki sporcu Reina’ya gitti.

Burada da bir grup Beşiktaşlı taraftarın, "Takım dökülüyor, siz eğleniyorsunuz. Yürüyün gidin buradan" şeklinde tepki gösterdiği ikili, buna rağmen eğlencelerine devam etti.