Fernandes'e saldıran taraftar Beşiktaşlı mı?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 81. dakikasında sahaya atlayan taraftarın maç öncesi "Bana arabamı kırdırtan futbolculara hakkımı helal etmiyorum." şeklinde bir tweet attığı ortaya çıktı.

1976 Batman doğumlu Mustafa Özer olduğu öğrenilen kişinin, kişisel Twitter hesabından ilginç paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Maraton tribününden sahaya atlayan şahıs, karşılaşma öncesi "Bana arabamı kırdırtan futbolculara hakkımı helal etmiyorum." şeklinde bir tweet attı.

Sahaya girip Fernandes'i tekmeledi

Karşılaşmanın 81. dakikasında sahaya giren bir taraftar, Fernandes'e tekme atarak yere düşürdü. Kasımpaşalı oyuncuların yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri taraftarı, Beşiktaş'ın oyuncuları Almedia ve Motta yerde tekmeledikleri için kırmızı kartla oyun dışında kaldılar. Kasımpaşa tribünlerinden inen taraftarın montunun içine Beşiktaş forması giydiği görüldü.

Siyah-Beyaz formalı birçok resmini paylaşan, Bursaspor maçlarından da resimleri bulunan Mustafa Özer adlı kişi Beşiktaşlı futbolculardan Atiba ile olan fotoğrafını da hesabından paylaşmış.

İşte o fotoğraflar: