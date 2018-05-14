T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mantar toplarken kaybolan genci AFAD ekipleri buldu

AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan Faruk Ayaz'a 4 saat süren arama çalışması sonucunda ulaştı

14 Mayıs 2018 01:02

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde mantar toplarken kaybolan Faruk Ayaz (18), AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde babasıyla mantar toplamak için Hazarbaba Dağı'na giden Faruk Ayaz, bir süre sonra kaybolunca babası durumu cep telefonuyla jandarmaya iletti.

AFAD ve jandarma ekipleri, 4 saat süren arama çalışması sonucunda Ayaz'ı Yukarıçanakçı köyü mevkisinde buldu.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yağmur dolayısıyla arama çalışmalarının zor şartlarda sürdüğüne işaret ederek, Ayaz'ı sağlıklı şekilde buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

ETİKETLER

mantarafadkaybolduFaruk Ayazelazığ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24