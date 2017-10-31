Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek yorumu: Nasıl yumuşak bir karnı varsa...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 2014 yerel seçiminde Melih Gökçek'le yarışan ve çok az bir farkla seçimi kaybeden Mansur Yavaş, göreve tekrar talip olduğunu açıkladı. Yavaş, belediye başkanlığı görevinden istifa eden Gökçek’le ilgili olarak, "Balıkesir Belediye Başkanı en azından gerçekleri söyledi. Gökçek nasıl bir yumuşak karnı varsa ağzını dahi açamadı" yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Seçimle geldiler, emirle gittiler; AKP'li 5 belediye başkanı görevi nasıl bıraktı?

Sözcü'den Derin Gökçe'ye konuşan Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyetimizin Başkenti olma sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Elbette bu görevi yapmak isterim" dedi.

Gökçek'in istifasının Ankara için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Yavaş, "Balıkesir Belediye Başkanı en azından gerçekleri söyledi. Gökçek nasıl bir yumuşak karnı varsa ağzını dahi açamadı. Ancak yaptığı açıklamada ‘Ben Ankara'yı çok iyi yönettim ama ne yapayım Tayyip Erdoğan beni istemiyor. İstifamı istedi, emretti. Bunun için istifa ediyorum ‘ diyerek partide demokrasinin olmadığını, tek kişinin arzu ve isteği ile yönetildiğini ima etti. Ancak pişkinlikle karşılaması da ayrı bir olay" ifadelerini kullandı.

Yavaş, 2014 yılındaki seçimlerde yüzde 44.9 oranında oy alan Gökçek’in karşısında yüzde 43.8 oy oranıyla ikinci olmuştu.