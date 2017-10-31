T24 LogoT24 Logo
Politika

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek yorumu: Nasıl yumuşak bir karnı varsa...

"Balıkesir Belediye Başkanı en azından gerçekleri söyledi"

31 Ekim 2017 23:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 2014 yerel seçiminde Melih Gökçek'le yarışan ve çok az bir farkla seçimi kaybeden Mansur Yavaş, göreve tekrar talip olduğunu açıkladı. Yavaş, belediye başkanlığı görevinden istifa eden Gökçek’le ilgili olarak, "Balıkesir Belediye Başkanı en azından gerçekleri söyledi. Gökçek nasıl bir yumuşak karnı varsa ağzını dahi açamadı" yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Seçimle geldiler, emirle gittiler; AKP'li 5 belediye başkanı görevi nasıl bıraktı?

Sözcü'den Derin Gökçe'ye konuşan Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyetimizin Başkenti olma sebebiyle ayrı bir öneme sahip. Elbette bu görevi yapmak isterim" dedi.

Gökçek'in istifasının Ankara için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Yavaş, "Balıkesir Belediye Başkanı en azından gerçekleri söyledi. Gökçek nasıl bir yumuşak karnı varsa ağzını dahi açamadı. Ancak yaptığı açıklamada ‘Ben Ankara'yı çok iyi yönettim ama ne yapayım Tayyip Erdoğan beni istemiyor. İstifamı istedi, emretti. Bunun için istifa ediyorum ‘ diyerek partide demokrasinin olmadığını, tek kişinin arzu ve isteği ile yönetildiğini ima etti. Ancak pişkinlikle karşılaması da ayrı bir olay" ifadelerini kullandı.

Yavaş, 2014 yılındaki seçimlerde yüzde 44.9 oranında oy alan Gökçek’in karşısında yüzde 43.8 oy oranıyla ikinci olmuştu.

ETİKETLER

Mansur YavaşMelih GökçekAnkara Büyükşehir Belediyesiistifa

İlgili Haberler

"Gökçek giderayak hem kendisini hem davasını hem de liderini yaraladı"

"Gökçek 'yorgundum, başarısızdım, bu yüzden istifa ediyorum' demiş olsaydı..."

Aylin Nazlıaka: AKP, Gökçek'in tüm pisliklerine göz yumdu; kirlerin üzerini kapatamayacaklar

"AKP’de olduğu gibi, Melih Gökçek’in de kadın düşmanlığı vardır"

AKP'li başkan ağlayarak istifa etti: Tehdit ve baskılar aileme kadar ulaştı, külli iradeye teslim oluyorum!

"Görev yapmam imkansız hâle geldi; üzgünüm, kırgınım, AK Parti'yi de bırakıyorum"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24