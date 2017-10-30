Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden ayrıldığı konuşmada, "Gökçek giderayak hem kendisini hem davasını hem de liderini yaraladı"ğını söyledi.

Hakan'ın "AK Parti biraz da Atatürkçülük yapacakmış" başlığıyla (30 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Melih Gökçek ne dedi?

Şunu dedi:

“Yorgun değildim... Başarısız değildim... Liderim istediği için istifa ettim.”

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Gökçek, işte bu açıklamayla...

- Hem kendisini...

- Hem davasını...

- Hem de liderini...

Fena halde yaraladı.

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Kendisini yaralaması şöyle oldu:

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Şahsiyetini ayaklar altına alarak... Kendisini asla inanmadığı ve katılmadığı emirleri uygulayan bir emir eri konumuna düşürerek... Kişiliğini bilerek ve isteyerek ezdirdiğini cümle âleme ilan ederek... KENDİSİNİ YARALAMIŞ OLDU.

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Davasını yaralaması şöyle oldu:

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Emirlerin demirleri kestiği, istişarenin falan olmadığı, sorgusuz sualsiz bir itaatin geçer akçe olduğu, lidere “sen bu kararı neye göre veriyorsun” diye bir sorunun sorulamadığı... Bir davaya inandığını ifade ederek... DAVASINI YARALAMIŞ OLDU.

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Liderini yaralaması şöyle oldu:

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Hiçbir gerekçeye yaslanmadan adımlar atan, gayet keyfi bir şekilde kendisinin istifasını isteyen, emirleri demirleri kesen bir lideri olduğunu... Gayet net ve keskin biçimde ima ederek... LİDERİNİ YARALAMIŞ OLDU.

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Melih Gökçek...

“Yorgundum, başarısızdım, bu yüzden istifa ediyorum” demiş olsaydı...

Doğruyu söylememiş olsa da... Hiç değilse...

- Hem kendisini...

- Hem davasını...

- Hem de liderini...

Yaralamamış olurdu.