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Mansur Yavaş: Zaten başkan değildim, koltuk peşine düşmedim

Mansur Yavaş, 'Ben 12 bin 334 sandıkta 6 bin 240 tane hatalı tutanak tutturmayı başaran YSK'yı istifaya davet ediyorum. Böyle bir seçim yapılamaz' dedi

10 Nisan 2014 15:39

CHP’nin Ankara için yaptığı itirazı reddeden YSK’nın sınıfta kaldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Ben şu anda belediye başkan değilim. Koltuğunu kaybetmiş bir insan değilim. Koltuk için bu işin peşine düştüğümüz asla düşünülemez. Burada bir tek helal oyun sandığa yansımasından başka amacımız yoktur” dedi.

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara seçimleriyle ilgili YSK'ya yapılan başvurularının dün reddedilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Mansur Yavaş’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

YSK, tam kanunsuzluk sebebiyle yaptığımız başvuru reddetmiş bulunmaktadır. Öncelikle, basına yansıyan itirazlardan anlaşıldığı üzere, şu anda cumhuriyet tarihinden bugüne kadar en fazla itiraza uğrayan bu yerel seçim olmuştur. Türkiye’nin her yerinden itiraz yağmaktadır. Bizim amacımız makam ya da koltuk mücadelesinden daha çok sandığa yansıyan iradenin gerçek durumu yansıtması.

Bu nedenle hakkımızı aramak için YSK’ya başvurmuş bulunuyoruz. YSK maalesef bu seçimde sınıfta kalmıştır. En büyük eleştirilerimden bir tanesi, yeterli eğitimi vermemiş, Türkiye’nin her ilinde muhtarlık pusulaları zarfların içine girmiştir. YSK seçim günü bu durumu fark etmiş, öğlen vakti, bütün sandık başkanlarına mesaj çekmek durumunda kalmıştır.

Ancak o saate kadar oy kullananlar maalesef muhtarlık pusulalarını oy pusulalarının içine koymak suretiyle oylarını geçersiz hale getirilmiştir. Küçükçekmece’de üç tane seçim bölgesi var, iki tanesi bunları geçerli kabul etmiş.

Ağrı’da 40 bin oy var geçersiz. Geçersizlik nedeni yazılmamış. Oradaki de hakim buradaki de hakim. Ancak burada geçersiz nedeni yazılmamasını bunu da oy birliğiyle reddetmiş bulunmaktadır. Burada bizim aradığımız hukuka uygun yasalara uygun kamu vicdanını tatmin eden sonucun ortaya çıkmasıdır.

Ben şu anda belediye başkan değilim. Koltuğunu kaybetmiş bir insan değilim. Koltuk için bu işin peşine düştüğümüz asla düşünülemez. Burada bir tek helal oyun sandığa yansımasından başka amacımız yoktur. Bir oy ile bile geri kalsak seçim sonucuna saygı duymak durumundayız. Ben 12 bin 334 sandıkta 6 bin 240 tane hatalı tutanak tutturmayı başaran YSK’yı istifaya davet ediyorum. Böyle bir seçim yapılamaz.

Gerekli eğitimi vermemiş tedbiri almamıştır. Çok mu zordu iki tane ayrı kabin kurmak? Bakın Ankara ’da 305 bin oydan bahsediyorum. Bugün her siyasi bunu eleştirmektedir. YSK hatasının farkına varmak suretiyle mesaj çekme durumunda kalmıştır. Bu çektikleri mesaj dahi hata yaptıklarının itirafıdır.

 

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