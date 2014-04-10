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YSK, AKP’nin itirazı üzerine Yalova seçimleri için araştırma talimatı verdi

YSK İlçe Seçim Kurulundan, oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini istedi

10 Nisan 2014 02:43

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Yalova'daki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz üzerine, İlçe Seçim Kurulundan oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini istedi. 

AKP, yerel seçimlerde Yalova'da kısıtlılar, askerler ve sandık kurulu üyelerinin seçmen olmadığı halde oy kullandığını öne sürerek, YSK'ya itirazda bulunmuştu. 

İtirazı görüşen YSK, konuyla ilgili ara karar aldı. YSK, ara kararında, İlçe Seçim Kurulundan, oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini istedi. Kurul, buradan gelecek yanıta göre, konuyu karara bağlayacak. 

Yalova'da seçimi 1 oy farkla AK Parti adayı kazanmıştı. CHP'nin itirazının ardından seçimi bu partinin 6 oy farkla kazandığı belirlenmişti. 

Öte yandan, AKP'nin Muğla'nın Yatağan ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddeden YSK, bu partinin Dalaman'daki seçim sonuçlarına ilişkin itirazı üzerine ise İlçe Seçim Kurulundan oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespitini istedi.

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