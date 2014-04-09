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YSK'nın Ankara için itirazını reddettiği CHP AYM'ye başvuracak

YSK, CHP'nin Ankara için yaptığı itirazları oybirliğiyle reddetti. Mansur Yavaş'ın kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götüremeyeceği tartışılıyor

09 Nisan 2014 20:30

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tüm itirazlarını oybirliğiyle reddetti. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun Ankara'ya ilişkin tüm itirazlarını reddetmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne gidece.

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması, iptal edilen oyların yeniden değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarına ilişkin itirazda bulunmuş, itirazlar, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Bunun üzerine CHP, itirazları YSK'ya taşıdı. CHP ayrıca, seçimin "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptal edilmesini istedi.

YSK, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazlarını yerinde bulmayarak oybirliğiyle reddetti.

Yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek, hafta sonu mazbatasını almıştı.

 

CHP Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

 

 

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun Ankara'ya ilişkin tüm itirazlarını reddetmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. CHP'nin başvuru için 1 aylık süresi var. 

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, YSK'nın, CHP'nin Ankara seçimleri ile ilgili yaptığı itirazı reddetmesine ilişkin, "Bir hukukçu olarak YSK'nın aldığı kararı hayretle karşıladım. Hak ve adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek. Yarın konuya ilişkin ayrıntılı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm destekçilerimizi ve gönüllülerimizi itidal ve sükunete çağırıyorum" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ise "Yüksek seçim kurulu son merci olarak kararını verdi. Bu saatten sonra bireysel başvuru bile yapılsa Anayasa Mahkemesi reddetmelidir" dedi.

 

Yavaş yarın basın toplantısı düzenleyecek

 

Öte yandan, kararla ilgili ilk değerlendirmeyi Twitter’dan yapan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Bir hukukçu olarak YSK'nın aldığı kararı hayretle karşıladım. Hak ve adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek. Yarın konuya ilişkin ayrıntılı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm destekçilerimizi ve gönüllülerimizi itidal ve sükunete çağırıyorum” dedi.

 

 

Yavaş, ‘Anayasa Mahkemesi'ne giderim’ demişti

 

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, YSK'nın seçimlerin yenilenmesi başvurusuna olumsuz yanıt vermesi halinde, hukuksal mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, oradan da beklediği yanıtı alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini açıklayan Yavaş, "Her bir oyun peşindeyiz, YSK'nın talebimizi reddetmesi halinde Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" ifadesini kullanmıştı.

 

YSK kararları Anayasa Mahkemesi'ne götürülebilir mi?

 

Yavaş'ın "Gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne giderim" açıklaması yeni bir hukuksal tartışmayı da başlattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, CHP'li hukukçular, YSK kararları konusunda Anayasa Mahkemesi'ne "bireysel başvuru hakkının mümkün olabileceğini" savunurken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, böyle bir sürecin hukuksal olarak mümkün olmadığını söyledi.

Bozdağ, "YSK kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne gidilemez. AYM'nin bu konuda takdir hakkı yoktur. Yasa açık kapı bırakmıyor" dedi.

 

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