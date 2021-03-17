Mansur Yavaş'tan para cezası alan İmamoğlu'na destek: Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara, bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 7 bin 80 lira para cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olurken, "Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara, bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 7 bin 80 lira para cezası verildi. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tanıklarımız dinlenmedi, sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayıldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir” ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasını Twitter hesabından alıntılayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Başkanım, Bir hukukçu olarak, adalete olan inanç ve bağlılığımla er ya da geç eşit işleyen bir hukuk sisteminin üstün geleceğine inanıyorum. Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara, bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız. Her şey çok güzel olacak."

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Ne olmuştu?

Ordu’da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülüp dava açılmıştı.

VIP gerginliğinin görüntüleri yayınlanmıştı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili video kaydında ise Ordu Valisi Settar Yılmaz'a yönelik hakaret içiren bir sözü duyulmuyordu.

VIP'te görevli olan ve İmamoğlu ile beraberindekilere kapıları kapatan görevlilerle CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un tartıştığı görülüyordu. İmamoğlu’nun ise Torun'a, “Vali Bey'e hiç kılçık taktırmanın anlamı yok. Biz gidelim. Vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan, kurban olayım. Bak vallahi” dediği duyuluyordu. İmamoğlu'nun bu çabası sonuç veriyor ve heyet havalimanındaki normal yolcu girişinde çıkış yapmak için VIP'ten ayrılıyordu.