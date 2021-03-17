Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 lira para cezası verilirken, ödeyeceği ceza miktarı 7 bin 80 lira olarak belirlendi.
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019’da Ordu programının ardından İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu'nda dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel katıldı.
Müşteki avukatı Resul Yılmaz, sanığın önceki celsedeki savcı mütalaası doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Önceki beyanlarını yineleyen sanık avukatları Sercan Polat ve Kemal Polat, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası verdi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre kararı değerlendiren Avukat Kemal Polat, "Para cezası kesinleşmedi. Bu devam edecek, bir sorun yok, hukuki yollara başvuracağız” dedi.
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Ne olmuştu?
Ordu’da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülüp dava açılmıştı.
VIP gerginliğinin görüntüleri yayınlanmıştı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili video kaydında ise Ordu Valisi Settar Yılmaz'a yönelik hakaret içiren bir sözü duyulmuyordu.
VIP'te görevli olan ve İmamoğlu ile beraberindekilere kapıları kapatan görevlilerle CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un tartıştığı görülüyordu. İmamoğlu’nun ise Torun'a, “Vali Bey'e hiç kılçık taktırmanın anlamı yok. Biz gidelim. Vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan, kurban olayım. Bak vallahi” dediği duyuluyordu. İmamoğlu'nun bu çabası sonuç veriyor ve heyet havalimanındaki normal yolcu girişinde çıkış yapmak için VIP'ten ayrılıyordu.