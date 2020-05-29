T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mansur Yavaş'tan öğrencilere ders çalışırken dinlenecek müzik listesi

29 Mayıs 2020 23:24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin ders çalışırken dinleyebileceği bir müzik listesi paylaştı. Yavaş'ın 'Başarıya Giden Notalar' başlıklı listesinde Beethoven'dan Chopin'e, Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan Fahir Atakoğlu'na çok sayıda sanatçının 52 şarkısı bulunuyor.

Yavaş, listeyi Twitter hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklarım; Ders çalışırken sizi motive edeceğine inandığımız, benim de çalışırken dinlediğim bir müzik listesi oluşturduk. Keyifli zaman geçirmeniz ve başarının merdivenlerini adım adım tırmanmanız dileğiyle."

Yavaş'ın listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

ETİKETLER

Mansut YavaşMansut Yavaş SpotifyMansut Yavaş listemüzik listesiders çalışırken dinlenilecek müziklerders çalışırken dinlenebilecek müziklerders müzikleriMansur Yavaş dersMansur Yavaş YouTubeMansur Yavaş liste
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24