Mansur Yavaş’tan Halk Ekmek kuyruğu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklara ilişkin olarak açıklamada bulundu. “kuyruklar hepimizi üzdü” diyen Yavaş, fabrikanın pazar günleri de üretim yapacağını; mobil fırınlardan ve büfelerden satışların gerçekleşeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü" diyen Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız."