Mansur Yavaş: Salgına karşı ekonomik mücadeleye daha çok kaynak aktarabilmek için tüm ihaleleri erteliyoruz

Ankara Büyükeşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, salgına karşı verilen ekonomik mücadeleye daha çok kaynak aktarılabilmesi amacıyla gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu

Ankara'da Koronavirüs salgınına karşı mücadelede sağlık çalışanları için yurt tahsis eden, işlerini yapamayan ve işsiz kalan vatandaşlar için '6 milyon tek yürek' kampanyasını başlatan ve sosyal belediyecilik konusunda örnek olacak birçok tedbiri hayata geçiren Mansur Yavaş, son olarak ekonomik tedbirlere daha fazla kaynak aktarılabilmesi için gerekli olanlar dışında tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu.

Yavaş Twitetter'dan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz" ifadelerini kullandı