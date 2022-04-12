Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması sonrası Ümit Özdağ'dan bir çıkış daha

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Ben bu cevabı normal karşılıyorum. Biz kendisini göreve, adaylığa davet ettik. Partimizin adayıdır diye takdim etmedik, bu nezaketsizlik olurdu" dedi.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Zafer Partisi Özdağ, Mansur Yavaş çıkışı hakkında ve Yavaş'ın yanıtı hakkında konuştu. Özdağ, Yavaş'ın açıklamasının "aday olmayacağım" anlamına geldiğini söylerken, muhalefet liderlerinin davet etmesi durumunda Yavaş'ın kabul edeceğini savundu.

Özdağ, "Ben bu cevabı normal karşılıyorum. Biz Zafer Partisi olarak onu Zafer Partisi'nin adayı olarak göstermedik, kendisini göreve, adaylığa davet ettik. Millet İttifakı kendisini aday olarak göstermezse biz kendisine teklif götürürüz dedik. Asla kendisini bu aşamada Zafer Partisi'nin adayıdır diye takdim etmedik. Bu nezaketsizlik olurdu" dedi.

Özdağ, "Mansur Bey, kendi bilgisi dışında olduğunu ifade ediyor, bu da doğrudur. Kendisiyle bu konuda en ufak bir temas gerçekleştirmedik. Temas gerçekleştirmiş olsaydık bu komplo olurdu, doğru olmazdı" ifadesini kullandı.

"Mansur Bey'in kat kat önde olduğunu gördük"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye'de yapmış olduğumuz gözlem ve temasların, seçmen arasında Sayın Yavaş'ın isminin diğerlerini kat kat geride bırakacak şekilde ön planda olduğunu gördük. Bunun ayrışmış, düşmanlaşmış Türk siyasi hayatı için seçim sürecinde gerginliğin artacağını ön görerek, bunu yumuşak bir geçişle gerçekleştirmede Mansur Bey'in ideal bir konuma sahip olduğu gözlemini yaparak bunu kamuoyu ile paylaştık. Kamuoyundan aldığımız tepkiler de, anketler de gösterdi ki Mansur Bey hakikaten kat kat önde. Sadece o mu, hayır. Bu teklif günlerdir kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Çünkü Mansur Bey'in arkasında ciddi bir kamuoyu desteği var. Hiçbir ismi geçen kişinin olmadığı kadar kamuoyu desteği var.

Burada bir ret yok. Aday olmayacağım anlamına gelmez. Eğer yarın Millet İttifakı'nın 6 lideri toplanır, Yavaş'ı aday gösterirse Mansur Bey hayır mı diyecek? Demeyecek tabii ki. Mansur Bey'in yapmış olduğu açıklamada en ufak yanlış görmüyorum, kendi pozisyonunda Mansur Bey doğru şekilde hareket ediyor. Biz de Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in bundan sonra olması gereken makamın en üst kamu makamı olması gerektiğini düşünüyoruz."

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