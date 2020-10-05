Mansur Yavaş'ı tehdit eden MHP milletvekili Baki Ersoy, 12 bin liralık Prada eşofmanı ve 7 bin liralık gözlüğüyle gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!" tehdidinde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Twitter paylaşımında üstündeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık gözlükle sosyal medyada gündem oldu.

Eski bakanlardan Zeki Ergezen'in Ankara’daki cenazesinde, MHP’li vekil Erkan Haberal’ın şoförü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik görevlisine çarptı. Güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Haberal ANFA görevlisini suçladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak, Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!" tehdidinde bulundu.

TIKLAYIN - MHP'li Baki Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Ezer geçeriz, bunu da böyle bil!

Twitter'da gündem oldu

Baki Ersoy, Twitter hesabından aracı içinde çekilmiş fotoğrafıyla "Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz. Ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız. Hayırlı Pazarlar" paylaşımını yaptı. Mansur Yavaş'la ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Baki Ersoy, paylaştığı fotoğrafında üzerindeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık Zilli gözlük nedeniyle de en çok konuşulan konular (Trend Topic) arasına girdi.