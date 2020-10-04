MHP'li Baki Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Ezer geçeriz, bunu da böyle bil!

Eski bakanlardan Zeki Ergezen'in Ankara’daki cenazesinde, MHP’li vekil Erkan Haberal’ın şoförü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik görevlisine çarptı. Güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Haberal ANFA görevlisini suçladı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak, "Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” tehdidinde bulundu.

Ankara Emniyeti ise olayla ilgili adli işlem başlattı.

Olayın ardından açıklama yapan MHP Milletvekili Erkan Haberal, "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek aracın çarptığı görevliyi suçlarken konu üzerine paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti:

“Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!”