Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte evlenme kararı alan çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) taraması yapılması için Başkent Üniversitesi'yle protokol imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kalıtsal, ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulanmadığı takdirde hayati tehlike yaratan ve bir kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi'ye yönelik (SMA) önemli bir adım attı.

Bu kapsamda büyükşehir belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında SMA hastalık genine sahip anne ve babanın erken tespit ve tedavi edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Mansur Yavaş ve Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal'ın imzaladığı protokolle; SMA hastalığına yönelik Ankara genelinde önlem alınması sağlanarak hasta birey doğumlarının önüne geçilebilecek.

Bu amaçla; Ankara genelinde evlilik hazırlığında olup talep eden çiftlerden birinin SMA hastalığına karşı ücretsiz DNA taraması yapılarak, muhtemel gen değişikliği önceden tespit edilebilecek.

SMA testiyle hastalık nedeni olan genlere ait olası değişiklileri belirleyecek olan Başkent Üniversitesi, öncelikli olarak çiftlerden erkek olanlara yapılacak tarama sonucunda, genlerde delesyon saptanan çiftlere genetik muayene ve genetik danışmanlığı da ücretsiz olarak sağlayacak.

SMA tarama hizmetinden Ankara mücavir alan sınırları içerisinde resmi nikah hazırlığında olan bütün vatandaşlar yararlanabilecek.

Evlenecek çiftler nikahlarını ilçe belediyelerinde yaptıracak olsalar bile Ankara Büyükşehir Belediyesine resmi olarak belgelerini ibraz ederek hizmetten ücretsiz faydalanabilecek.

Protokol, konunun Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak.