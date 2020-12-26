Mansur Yavaş duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 3100 lira asgari ücret kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeli için asgari ücret tutarını 3100 olarak belirlediklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 28 Aralık'ta gerçekleşecek son toplantısı öncesinde, belediye personelinin asgari ücretinin 3100 olarak belirlendiğini açıkladı.

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Twitter'dan paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kısa süre önce Twitter hesabından asgari ücretin net 3100 lira olması gerektiğini söylediği bir paylaşım yapmıştı.

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