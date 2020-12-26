Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Vergisiz, net 3 bin 100 TL olmalı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacak.

Doğrudan 7 milyon kişiyi etkileyecek ücretle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu mesajında “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır” ifadelerine yer verdi.