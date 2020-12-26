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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Vergisiz, net 3 bin 100 TL olmalı

26 Aralık 2020 17:37

Pazartesi günü açıklanması beklenen 2021 asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacak.

Doğrudan 7 milyon kişiyi etkileyecek ücretle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu mesajında “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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