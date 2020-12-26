Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

TIKLAYIN - TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçtiğimiz hafta düzenlediği üçüncü toplantıda TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekâr işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19,78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20,17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20,53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.

DİSK: 3 bin 800 lira olmalıdır

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında kriz ve salgının emekçi sınıflarını yoksullaştırdığını belirterek, "2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" demişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira 71 kuruş

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.