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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta yapılacak

26 Aralık 2020 14:06

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

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