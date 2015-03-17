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Politika

Mansur Yavaş CHP için kararını verdi

'CHP'ye yıllarını vermiş, genel başkanlık yapmış isimler bile ön seçime girerken, benim kontenjandan girmem yakışmaz'

17 Mart 2015 11:39

Yerel seçimlerde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan eski MHP'li Mansur Yavaş, 7 Haziran'da aday olmayacağını söyledi.

Eski MHP'li Mansur Yavaş, yerel seçimlerde CHP'nin çağrısıyla Ankara'da belediye başkanlığına aday olmuştu. Yavaş, CHP'nin Ankara'daki oyunu yükseltti ancak bu, seçimi kazanmasına yetmedi. Türkiye, 7 Haziran'da yine sandığa gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Mansur Yavaş'ı partiye davet etti. Bu kez daveti geri çeviren Yavaş, Hürriyet'ten Deniz Gürel'e şunları söyledi:

 

'Etik bulmuyorum'

 

Sayın Kılıçdaroğlu, arayıp kontenjandan milletvekili adayı olarak değerlendirilebileceğimi söyledi. Kendisine aynı gerekçeleri yineledim. Gerek sahip olduğum siyasi geçmişim ve düşüncelerim, gerekse CHP yönünden uygun olmayacağını ifade ettim. CHP'ye yıllarını vermiş, genel başkanlık yapmış isimler bile ön seçime girerken, benim kontenjandan girmem yakışmaz. Haksızlık olur ve etik bulmuyorum. Bu nedenlerle aday olmayacağım.

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