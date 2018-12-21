Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP İl Teşkilatı\'nı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına CHP tarafından ikinci kez aday gösterilen Mansur Yavaş, partisinin Ankara İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Yavaş, İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İl Örgütü ile bir araya geldi. Toplantıda, Ankara\'da nasıl bir seçim stratejisi belirleneceğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

\'25 YILLIK ANKARA ÖZLEMİNİ GİDERECEĞİZ\'

İl Başkanı Rıfkı Güvener, Yavaş\'ın CHP\'nin adayı olduğu için mutlu olduklarını söyleyerek, \"Ankaralılar ile birlikte başaracağız. En başta hepimize ve Ankaralılara hayırlı olsun. Biz 24 Haziran seçimlerinden çok önce bu yerel seçim hazırlıklarını başlatmıştık. Araya 24 Haziran seçimleri girdi. Sonra tekrar çalışmalara devam ettik. Sandık görevlilerimiz ve okul sorumlularımız hazırlandı. Sandık sandık analizlerimiz hazır. Ankara il örgütümüz, 25 ilçemizle ve adayımızla birlikte el ele, kol kola bu çalışmaları yürütecek. Hep beraber 25 yıl sonra, Ankara\'nın kültürüne, kimliğine yapılan bu tahribatları sayın başkanın gidereceğine inanıyoruz. Gece gündüz hep beraber çalışacağız. Örgütlerimiz hazır, Ankara hazır, biz hazırız. Güç birliği içerisinde 25 yıllık Ankara özlemini gidereceğiz\" dedi.



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