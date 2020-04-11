Mansur Yavaş: Belediyenin acil olmayan projelerini durdurduk, kaynakları mağdur vatandaşlar için kullanacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, acil olmayan projeleri durdurduklarını ve kaynakları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için kullanacaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Veresiye hesabını kapat' kampanyasıyla ilgili olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu.

"Üç kişi ne yapabiliriz derken aklımıza geldi"

Yavaş, Zeyrek'in "Nereden aklınıza geldi?" sorusuna "Üç kişi başka neler yapabiliriz diye konuşurken aklımıza geldi. İnsanlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Yardım istemekten de yardım yapmaktan da çekinen insanlar var. Böyle bir şey olursa insanlar dayanışma içine girebilir. Borcu kim ödüyor, ödeyen kimin borcunu ödüyor bilmiyor. Bazı vatandaşlar köylere gidip, veresiye defterinden borç kapatmaya başlamış" yanıtını verdi.

Destek verilen kişi sayısını açıkladı

Zeyrek, karantina mağduru meslek gruplarıyla ilgili olarak Yavaş'ın verdiği bilgiyi ise şöyle aktardı: "Yardımları işsiz kalan nakliyeciler aracılığıyla dağıtmaya başlamışlar. Terzilere iş vermeye başlamışlar. Pazartesi günü kağıt toplayıcılara 500 TL ödeme yapılacakmış. Şu ana dek 280 taksici, 22 servisçi, 258 terzi, 1783 berber ve kuaför, 374 müzisyen, 72 seyyar simitçi, 245 şoför, 37 EYT'li, 118 seyyar satıcı, 62 inşaat işçisi, 1797 gündelik temizlikçi, 1190 kıraathane çalışanı nakit desteğini almak için belediyeye başvurmuş ve ödemeler başlamış."

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