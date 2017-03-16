"Manşet Yalısının Kızı"yla basın tarihine yolculuk

Leyla Tavşanoğlu’nun biyografi kitabı ‘Manşet Yalısının Kızı’nın yazarı gazeteci Esra Tüzün, güzel bir çalışmaya daha imza atıyor.

Tüzün, Emeç Ailesi’nin asırlık hikâyesinin yer aldığı “Babıâli’den Medyaya” konulu sergisini açıyor.

Sergi, ziyaretçilerini basın dünyasının zaman yolculuğuna çıkaracak.

Hikâyeleri

Son Posta gazetesinin efsanevi patronu ve aynı zamanda Demokrat Parti milletvekili olan Selim Ragıp Emeç'in açtığı yoldan yürüyen çocukları Çetin Emeç, Aydın Emeç ve küçük kızı, babasının "Leylak"ı Leyla Tavşanoğlu da unutulmaz manşetlere imza attılar.

Yalıda dünyaya geldiler, özel mürebbiyelerle manşet atmak için yetiştirildiler. Komşuları olan politikacıların, gazetecilerin, bürokrat ve sanatçıların kimi zaman şaşkınlık veren kimi zaman da kahreden hayatlarına tanıklık ederek büyüdüler.

Emeçlerin hikâyesini ailenin küçük kızı Leyla Tavşanoğlu’nun anlatımıyla kaleme alan ve “Manşet Yalısının Kızı” adlı kitapta toplayan Esra Tüzün, bu kez hikâyeyi sergiye taşıyor.

Sergide 1930'ların İstanbul'undan günümüze uzanan dönemde Türkiye'nin siyasi hayatına yön veren gazete manşetleri ve fotoğraflar sergilenecek. Serginin fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Naz Köktentürk tarafından büyütülerek tasarımı yapıldı.

Sergide, Samil Ragıp Emeç, eşi Rebia ve çocukları Çetin, Aydın, Zeynep’in giydiği, gördüğü, biriktirdiği eşyalar yer alacak.

istanbul Ev Dekorasyon Merkezi‘nde 17 Mart Cuma günü açılacak olan sergi 2 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi‘nde 17 Mart Cuma günü açılacak olan sergi 2 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

Adres: Halide Edip Adıvar Bulvarı No: 4 / Şişli, İstanbul