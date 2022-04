Manowar İstanbul'da sahne alacak

Metal müziğin önemli gruplarından Manowar, 18 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta konser verecek.

Guinness Rekorlar Kitabı’nda en gürültülü canlı performansa sahip grup unvanını taşıyan Manowar, haziran ayında başlayacak Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesi kapsamında Avrupa şehirlerini turlamaya hazırlanıyor. Turnenin ilk duraklarından biri İstanbul olacak.

Eric Adams ve Joey DeMaio öncülüğündeki grup Battle Hymns, Into Glory Ride, Triumph Of Steel, Kings Of Metal ve Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz stüdyo albümünden seçilen şarkıları ve sahne şovuyla 18 Haziran akşamı Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkacak.