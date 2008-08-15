Mankenlikten utanmıyorum

O günlerimden utanmıyorum



Bekensir'in 1995'te Karahan Çantay'ın birinci olduğu "Mr. Turkey" yarışmasına katılıp ikinci olduğu gazetelere yansımıştı. Bekensir bu yöndeki soruya da, "Geçmişimden utanacak değilim. Evet, ben kısa bir dönem mankenlik yaptım ama daha sonra iş hayatına atıldım. Amerika'ya gidip işletmecilik yaptım" dedi.



Ânî bir kararla dünyaevine giren Önder Bekensir-Süreyya Yalçın çifti, Bodrum'daki balayının ardından İstanbul'a döndü. Döner dönmez soluğu Ortaköy'deki bir gece kulübünde alan çiftin mekân çıkışında alkollü olduğu gözlendi. Ayağı takılan eşini düşmekten son anda kurtaran Bekensir'in "Aşkım, üzerimizde göz var. Göze geliyoruz. Aman kendimize dikkat edelim" demesi çevrede espri konusu oldu.

