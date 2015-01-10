Mankenlerden Charlie Hebdo'ya destek

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan dünyaca ünlü top model, Victoria’s Secret mankeni Lindsay Ellingson, Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlie Hebdo dergisi baskınını 'Je suis Charlie: Ben Charlie'yim' yazılı dövizle diğer mankenlerle birlikte protesto etti.

Antalya'da 19'uncusu düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center'da düzenlenen defileyle kapılarını açtı. İtalyan sahil kasabası Portofino konseptinde hazırlanan podyumda yürüyen Lindsay Ellingson'a, 40 manken eşlik etti.

5 kıyafetle podyuma çıktı

Ellingson, defilenin ardından Dosso Dossi CEO'su Hikmet Eraslan'la birlikte düzenlenen basın toplantısında, gazetecileri Türkçe 'Merhaba Antalya' diyerek selamladı. İlk kez Antalya'ya geldiğini belirten dünyaca ünlü top model, podyumdaki Paris'teki katliamı protestoya ilişkin "Böyle bir ortamda yaşanan trajedi için üzgünüm. İnsanları, sanatçılarını, ailelerini düşündüğüm zaman çok da üzülüyorum. Çok üzücü bir olay" diye konuştu.