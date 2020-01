'Mankenler kraliçesi' ABD'den çıktı, Türk aday çekilmek zorunda kaldı...

26. Miss Model of the World yarışmasının finaline, Çin’in Shenzhen kenti ev sahipliği yaptı. Finalistlerin Victoria’s Secret tasarımlarından esinlenilerek hazırlanan kıyafetlerle boy gösterdiği yarışmada Amerikalı Shelynne Hoyt birinci oldu.

Çin’in Hong Kong ile sınır şehri Shenzhen’de düzenlenen 26. Miss Model of the World’de (26. Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) her biri kendi ülkesindeki güzellik yarışmasında birinci seçilen 62 manken yarıştı. Çin’de büyük coşkuyla karşılanan mankenler, katıldıkları gösteri ve gittikleri şehirlerde de özel protokolle ağırlandı.

Yoğun ilgi şaşırttı

Barbaros Yüksel'in Hürriyet'teki haberine göre, ziyaret ettikleri her şehirde adeta bayram havası yaşatan modeller, Çinli organizasyon yetkililerinin gösterdiği yakın ilgi, sokaktaki halkın sevgi gösterileri ve basın mensuplarının fotoğraf ve röportaj istekleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Güzeller, “Burada kendimizi çok önemli hissettik. Onların bu yakın ilgisi ve misafirperverliği bizleri çok mutlu etti” dedi.

Salonda Türk bayrakları

Yarışmanın sahibinin Türk olması nedeniyle final gecesi yarışma salonu Türk ve Çin bayraklarıyla donatıldı. Yarışmacılar, Çinli bir modacının Victoria’s Secret tasarımlarından esinlenerek hazırladığı kıyafetlerle podyuma çıktı.

Türk yarışmacı çekildi

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden İzmirli İdil Özyuva, Çin’de büyük ilgiyle karşılaştı. Ancak genç kraliçe adayı, babaannesinin rahatsızlanması nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Finalde Amerikalı model Shelynne Hoyt birinci seçilerek 2014’ün en iyi modeli oldu.