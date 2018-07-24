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Manken Amanda Cazalet'den Madonna'ya taciz suçlaması

Cazalet, Madonna tarafından yazıldığını iddia ettiği mektubu 50 bin dolar karşılığında sattı

24 Temmuz 2018 13:40

eski İngiliz manken Amanda Cazalet, dünyaca ünlü manken Madonna'nın geçmiş yıllarda kendisini birçok kez taciz ettiğini iddia etti. Cazalet, Madonna tarafından yazıldığı iddia edilen mektubu açık artırmada sattı.

Habertürk’ün aktardığı habere göre, eski İngiliz manken Amanda Cazalet, ikonik yıldız Madonna’nın geçmişte yıllarca kendisini taciz ettiğini öne sürdü. 1990’da Madonna’nın Justify My Love şarkısının klibinde rol alan Cazalet, yıldızın o dönemden sonra tarafına yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da kanıt olarak gösterdi.

Cazalet, Madonna tarafından kaleme alındığını iddia ettiği bir aşk mektubunu geçen ay 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmıştı.

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