Manisa'da öğrenci velilerinden staj eylemi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki bazı öğrenci velileri, özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören çocuklarına staj yaptırılmadığı iddiasıyla eylem yaptı.

Turgutlu Hatem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrencilerin velileri, bugün okul önünde eylem yaptı. Çocuklarına staj yaptırılmadığı öne süren veliler, tepki gösterdi. Okul müdürünün sürekli olarak kendilerini oyaladığını iddia eden veliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra Sağlık ve Milli Eğitim bakanlarından sorunun giderilmesi için destek beklediklerini söyledi.

Turgutlu İlçesi\'ndeki bazı öğrenci velileri, özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören çocuklarına staj yaptırılmadığı gerekçesiyle okul önünde eylem yaptı.

Çocuklarının staj görmediği halde staj görüyormuş gibi imza attırıldığını iddia eden öğrenci velilerinden Murat Kocaçam, \"Bizim sıkıntımız çocuklarımızın staj görmemesi. Çocuklarımız iki aya yakın bir zamanı boşa geçirdi. Bu zamana kadar çocuklarımız daha staj görmedi. Nedenini soruyoruz, fakat bizi oyalıyorlar. \'Bu hafta, gelecek hafta\' diyerek böyle şeylerle bizi oyalıyorlar. İşi tamamen siyasete döküyorlar. Diyorlar ki, bizim işi siyaset olarak görüyorlar ve bizi engelliyorlar diyorlar. \'Bizim okullarımızı, çocukların devlet hastanelerinde staj görmesini engelliyorlar\' deniliyor. Engelleyen herhalde hükümettir, onu kastediyorlar. Hükümet diyor. Bizi sürekli olarak oyalıyorlar. Şu anda çocuklar staj görmedikleri halde staj görüyor gibi gösteriyorlar. Haftanın 3 günü geliyorlar, çocuklar imza atıyorlar\" dedi.

\'OVADA ÇALIŞARAK ÇOCUK OKUTUYORUM\'

Bir başka öğrenci velisi Ayten Konuk ise evini satarak çocuğunu özel okula yolladığını belirterek, \"Çocuklarımız mezun olamayacak, staj göremeyecekler. Staj yapmayınca, mezun olmayınca nereye gidecek bu çocuklar? Ben evimi satarak, ovada çalışarak çocuklarımı okutacağım diye mücadele ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, Kaymakamımıza, Sağlık Bakanlığı\'na ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na herkese sesleniyorum, herkesten rica ediyorum çocuklarımızın staj mağduriyeti giderilsin\" dedi. Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen bir diğer öğrenci velisi Zeynep Şahbaz ise, \"Biz sadece bunun düzelmesini istiyoruz. Çocuklarımız mezun olsun üniversitelerine gitsinler. Çocuklarımızın iki aydan bu yana ne ders çalıştıkları ne de yiyip içtikleri var. Psikolojileri bozuluyor\" dedi.

\'STAJ GÖRMÜYORUZ AMA GÖRÜYOR GİBİ İMZA ATIYORUZ\'

Öğrenci velilerinden Aynur Volkan ise, \"Çocuklarımız için haftada 2- 3 kere buraya geliyoruz. Cuma günü, pazartesi günü diyorlar. Sağlık Bakanlığı yetkilileri gelip hastanelere yerleştirecek diyorlar. Biz buraya gele gide, çocuklarımızın durumu ne olacak bilmiyoruz. Biz çocuklarımızın staj görmesini istiyoruz. Paralı ya da parasız, biz paradan da vazgeçtik. Çocuklarımızın diploma alamayacak diye çok üzülüyoruz. Nereye müracaat edeceğimizide bilmiyoruz. Okula geliyoruz, müdür bize konuşuyor ama biz ağzımızı açamadan geri geliyoruz. Nereye gitmeliyiz acaba\" diyerek yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Staj görmedikleri halde kendilerini yoklama alıyormuş gibi staj evraklarının imzalatıldığını belirten öğrencilerden Tugay Koyuncu, \"Biz burada staj görmüyoruz. Staj görmediğimiz halde okul yönetimi tarafından haftada 3 gün bize, staj görüyor imzası attırıyorlar. Bize sadece yoklama alındığı söylendi ama staj gördüğümüze dair imza attığımızı bilmiyorduk. Diğer 24 arkadaşımız içinde durum böyle\" dedi.

Bir başka öğrenci Pelin Ek ise \"Staj yapmadığımız halde bize imza attırıyorlar. Resmi bir evrak olduğu için bu durum yasak. Araya hep siyaseti katıyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor müdürümüz. Şikayetçiyiz biz bu durumdan. 3 aydır müdürümüz bizi oyalıyor\" dedi.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Turgutlu Hatem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Kılıç, şunları söyledi:

\"12\'nci sınıf öğrencilerimizle ilgili olarak staj mağduriyetimizi gidermek için ilgili resmi kurumlara, 25 Eylül\'den beri başvurmamıza rağmen henüz bir sonuç alamadık. Özellikle ödenek yokluğu ve hemşire yetersizliği sebebiyle bu öğrencilerimiz toplam 64 öğrenciden 24 öğrencimizin yerleştirmesi yapılamamıştır. Bu 24 öğrencimizde, okulda 3 gün yani pazartesi, salı ve çarşamba günleri staj döneminde okula gelerek yoklama alınmasını yoksa imza almamızın temel sebebi, staj yerine geçmesi değil sadece çocukların okula devam ettiğini gösteren günlük çizelgelerdir. Öğrencileri staj yapmadığı halde yapıyormuşuz gibi göstermiyoruz. Çünkü staj yapma olayı, tamamen hastanelerin kendi günlük, devam takip çizelgelerinde ortaya çıkar. Bizimkisi sadece ve sadece öğrencinin okula gelip, gelmediğini gösteren çizelgedir. 24 öğrencimizi henüz staja yerleştiremedik. 40 öğrencimizi yerleştirdik. Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi ve Manisa Merkez Efendi Hastanesinde stajlarını yapıyorlar. 24 öğrencimizin gerekli protokolleri olmasına rağmen, hastanelerin bize gönderdikleri ödenek yokluğu ve hemşire yetersizliği sebebiyle bazı hastaneler bizim staj isteğimizi geri çevirdi. İl sağlık müdürlüğüne ve kamu hastaneleri genel sekreterliğine ilettik. Onlar da çözümleyeceğini söyledi. Ben de aynı şekilde bunları velilere ileterek çözüme kavuşturulacağını, onlardan haber beklediğimi ilettim. Yoksa oyalama gibi bir şeyim yok.\"

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