Manisa'da mahkeme nikel madeni çıkarılmasıyla ilgili ÇED raporunu iptal etti

Manisa 2. Bölge İdare Mahkemesi, Turgutlu ilçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık 2 milyon ağacın kesilmesinin öngörüldüğü bildirilen Çaldağı'nda nikel cevherinin çıkartılmasıyla ilgili hazırlanan ikinci Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptaline karar verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) mahkemenin bu kararını basın açıklamasıyla duyurdu. Çaldağı eteklerinde faaliyete geçecek ilkel yöntemle nikel cevherinin çıkartılacağı gerekçesiyle tepkilere neden olan madenle ilgili firma tarafından bu yılın başlarında hazırlanan 2'nci ÇED raporu 27 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onandı. Ancak rapor, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odalar, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Turgutlu Çevre Platformu ve Ekoloji Kolektifi Derneği ile CHP Manisa Eski Milletvekili Hasan Ören'in tepkisine neden oldu.

Çevreciler tarafından raporun iptali için Manisa 2. Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme geçen 9 Nisan'da kararı açıklayıp, madenin ikinci ÇED raporunun iptaline karar verdi. TURÇEP, bugün saat 18.00'de Orta Park'taki Saat Kulesi önünde, basın açıklaması düzenleyerek, mahkemenin verdiği bu kararı kamuoyu ve basın mensuplarıyla paylaştı. Açıklamaya CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer, CHP Manisa Eski Milletvekili Hasan Ören, CHP ve MHP ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş da destek verdi.

TURÇEP Dönem Sözcüsü İsmail Alsaç, "Halkımızın 10 yılı aşkın zamandır vahşi madenciliğe karşı verdiği mücadelesinde bugün gelinen aşama, Çaldağı'nda işletilmek istenen nikel madeninin ÇED Raporunun mahkeme tarafından iptal edilmesi olmuştur. Mahkeme, bakanlığın verdiği 'ÇED olumludur' kararında hukuka ve kamu yararına uygunluk olmadığı kanaatine vararak, ÇED raporunu iptal etmiştir. Vahşi madencilik projesinin önceki ÇED raporu verilen mücadeleyle alkımız tarafından paçavraya çevrilip, tarihin çöplüğüne atılmıştı. Yeni bir senaryo olan ikinci ÇED raporu da bu kez mahkeme kararı ile tarihin çöplüğüne atıldı. Önce halkın, şimdi de yargının attığı tokattan sonra maden şirketinin yapması gereken tek şey artık Çaldağı'nı terk etmek olmalıdır" dedi. CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer de 11 yıldır mücadele eden, direnen Turgutlu halkına teşekkür edip, "Bence buradaki en çarpıcı nokta, mahkemenin, bakanlığın vermiş olduğu ÇED olumlu raporuna hukuksuz ve kamu yarına aykırı olarak değerlendirmesidir. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç işlemiştir" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık, olaysız şekilde dağıldı.