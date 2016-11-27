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Yaşam

Manisa’da köpeği ağaca asarak öldürdüler!

"Köpeğin asılma şekli tecavüz edildiğini düşündürüyor. Çevrede de peçete parçaları var"

27 Kasım 2016 17:24

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesinde ağaca asıllı köpeğin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Manisa’da dün gece yarısı Yunusemre İlçesi Güzelyurt Mahallesi’nde ağaçlık alanda ağaca asılmış köpek ölüsü görenler, Yunusemre Belediyesi zabıta ekiplerine ve polise haber verdi.

Sokak köpeği ölüsü zabıta ekipleri tarafından asıldığı yerden indirildi. Yapılan incelemede köpeğin boğularak öldüğü tespit edildi. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeğe tecavüz edildiğini düşündüklerini söyledi. Erbirliler şöyle dedi:

"Köpeğin asılma şekli tecavüz edildiğini düşündürüyor. Çevrede de peçete parçaları var. Hayvanda yaralar var. Çocuk tecavüzlerinin yaşandığı bir yerde bunu yapanı bulsalar bile kabahatler kanunundan ceza yazacaklar. Biz yine de olayın araştırılması için Orman ve Su İşlerine Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne şikayet dilekçemizi vereceğiz. Manisa Valiliği’ne dilekçe yazacağız. Böyle bir şeyi yapan insanlarla aynı yerde yaşamaktan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz."

Erbirliler, köpeğin ölüsünün Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldüğünü söyledi.

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