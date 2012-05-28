Manisa'da jeotermal paniği: Köylüler evlerinden çıkamıyor

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ne bağlı Alkan Köyü'nde jeotermal çalışmaları yapılan bölgede yaşanan patlamalar yüzünden köylüler evlerinden çıkamıyor.

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ne bağlı Alkan Köyü'nde, özel bir firmanın jeotermal çalışmaları yaptığı bölgenin yakınında yaklaşık iki haftadır meydana gelen patlamalar sonrası fışkıran sıcak su nedeniyle köylüler evlerinden çıkamaz hale geldi. Dördüncü patlamanın ardından yaklaşık 40 metre yüksekliğe kadar ulaşan sıcak su nedeniyle bağlar ve meyve ağaçları kurudu. Bir türlü önlenemeyen patlama ve fışkırmaları engellemek için ABD'den uzman bir ekibin gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Alaşehir'e bağlı Alkan Köyü Muratlar Mevkii'nde özel bir firmanın jeotermal çalışmaları sırasında, yaklaşık iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından sıcak su fışkırdı. Çalışmaların yapıldığı bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıkta İbrahim Akcan'a ait bağdan 15 metre yüksekliğe kadar yükselen sıcak ve çamurlu su, köylüleri tedirgin etti. Yapılan çalışmaların ardından üzüm bağlarını kurutan sıcak su çıkışı kapatıldı, ancak olaydan bir hafta sonra aynı bölge yakınında bir patlama daha meydana geldi. Patlamanın ardından fışkıran sıcak su, ekiplerin yoğun çalışması sonucu dere yatağına yönlendirildi ve daha fazla bağın kuruması önlendi.

Daha yükseğe fışkırdı

Jeotermal çalışmalarını sürdüren özel firma yetkilileri, patlamaların yaşanmaması için daha önce açılan 'Piyadeler- 1' kuyusundan kontrollü olarak gaz salınımı yapıldığını kaydetti, ancak önceki gün ve dün iki patlama daha oldu. İkinci patlamanın ardından çıkan sıcak su yaklaşık 40 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Evlerinden çıkmaya korkar hale gelen köylüler tarlalarına gidemezken, birçok bağ ve meyve ağacı sıcak su nedeniyle kurudu.

Jandarma uyarıda bulunuyor

Alkan Köyü Camii'nin hoparlöründen anons yapan jandarma, evlerinden çıkan köylüleri, dikkatli olmaları ve jeotermal çalışması yapılan bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı. Alkan Köyü'nde yaşayan Fatih Akarsu, "Patlamaların köy merkezine kadar gelmesinden korkuyoruz. Zaten yerdeki çatlaklar köye geliyor, bölgeye gitmeye korkuyoruz. Bağlarımızı işleyemiyoruz, çaresiz kaldık, biran önce bu duruma çözüm üretilmesini sitiyoruz" dedi.

ABD'den teknik ekip bekleniyor

Piyadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Demir, "Sondaj kuyusunda 1011 metrede borulama çalışması yapıldığı sırada oluşan kaçak gaz sonucu meydana gelen patlamadan sonra son olarak dördüncü patlama da yaşandı. Sondaj ekipleri ilk günden buyana kapatma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sağlıklı bir sonuç alınamadı, şimdi Amerika'dan teknik eleman istendi, onları bekliyoruz. Kapatma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Olası bir patlamaya karşı köylüler ve çevrede bağı bulunan üreticiler köy camiinin hoparlöründen uyarıldı. Bölgeye gitmemeleri istendi" diye konuştu.