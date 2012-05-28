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Yaşam

İzmir'de işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü

Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu beldesinde kiraz toplayan işçilerin üzerine yıldırım düştü

28 Mayıs 2012 17:30

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu beldesinde kiraz toplayan işçilerin üzerine yıldırım düştü. İlk belirlemeye göre iki işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Kemalpaşa ilçesinin Bağyurdu Mahallesi'nde yıldırım isabet eden 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
 
Bağyurdu Mahallesi'nde bahçede kiraz toplayan işçilere yıldırım isabet etti.
 
Hanife Pekin (23) ile Gönül Pekin (20) öldü, Gülay Konyalı ile kimliği henüz tespit edilemeyen işçi yaralandı.
 
Konyalı, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı diğer işçi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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