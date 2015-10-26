Manisa'da 'beyaz Toros' vakası; su kanalına uçan aracın şoförü kayıplara karıştı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Biz gidersek beyaz Toros'lar geri gelir" sözleri siyaset gündemini meşgul ederken, Manisa'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kula ilçesinde Toros marka beyaz bir otomobil su kanalına uçtu. Vatandaşlar tarafından haber verilen polis ekipleri olay yerine geldiğinde, otomobilin şoförünü bulamadı. Şoförün kaçtığının ortaya çıkması, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yapılan araştırmalar sonucu, sürücünün ehliyeti olmadığı için korkup kaçtığı anlaşıldı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 17.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 RA 0060 plakalı Toros marka otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi çabalarıyla aracın içinden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Su kanalına bir aracın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler ise sürücüyü bulamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda sürücü Ş.N.U., babasıyla birlikte olay yerine geldi. Araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.