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Çevre

Manisa'da arsenik tehlikeli seviyede

Manisa’ın Gördes ilçesi ve 15 köyünde içme suyundaki arsenik oranı, İzmir'i de tehdit edecek seviyeye ulaştı

08 Ekim 2013 03:01

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, içme suyunda litre başına 10 mikrogram olması gereken arsenik oranının Gördes’te 274 mikrograma ulaştığına dikkati çekip, arıtma tesisi yapılması için kaynak isteyen köylüye destek vermeyen İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Gördes ilçesi ve 15 köyüne gönderdiği arsenik raporuyla ilgili açıklama yaptı. Nermin Uçtu'nun Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, CHP Manisa İl Başkanlığı’nda düzenlenen açıklamaya bölgedeki DSP’li Kayacık Belde Belediye Başkanı Ramazan Koyunlu ve Görçev Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Türker katıldı.
Gördes Toplum Sağlığı Merkezi’nin 16 Temmuz’da içme sularındaki raporuna göre litre başına 10 mikrogram olması gereken arsenik oranı raporda Karayağcı Köyü’nde 270 mikrogram çıktı. Merkez nüfusu 11 bine yakın Gördes ilçesinde ise bu oran 18 mikrograma ulaştı. Özel, raporun DSP'li Kayacık Belde Belediye Başkanı ve AKP'li Gördes Belediye Başkanlığı ile diğer beldelere gönderildiğini ancak halka bilgilendirme yapılmadığını savundu.
 

Sebep nikel madenleri

 
Özel, Manisa Valiliği’nin suları içmemeleri ve yemeklerde kullanmamaları yönünde vatandaşları uyarmasına rağmen İçişleri Bakanlığı’nın arıtma tesisi yapılması için Kayacık Beldesi’ne 180 bin liralık tahsisin bütçeyi aşacağını gerekçe gösterip, borçlanma yetkisi vermediğini açıkladı. Arsenik oranındaki artışı bölgede kurulan nikel madenine bağlayan Özel, ileride bölgenin yaşanmaz bir yer haline geleceği endişesini dile getirdi. Bölgedeki halkın su yerine zehir içmeye mahkum bırakıldığını savunan Özel, arseniğin cilt kanseri, gelişmemiş bebek doğumları, böbrek yetmezliği gibi bir çok hastalığa yol açacağını iddia etti.
Milletvekili özel, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyıp araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceğini ifade etti.
 

İzmir de tehlike altında

 
Kayacık Belediye Başkanı Ramazan Koyunlu ise, arıtma tesisi için kendilerine borçlanma yetkisi vermeyen İçişleri Bakanlığı’na İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını duyurdu. “Mücadelemiz devem edecek” diyen Koyunlu, arsenik oranı hakkında halkı bilgilendirmeyen AKP'li Gördes Belediyesi’ni eleştirip, vatandaşların dava açabileceklerini söyledi. Koyunlu, sadece Gördes halkının değil, içme suyu ihtiyacını Gördes Barajı’ndan sağlayan İzmir’in de tehlike altında olduğunu savundu.

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