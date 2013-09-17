Tavuklar arsenikle besleniyor, koli basilinden amonyakla temizleniyor!

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD Tarım Bakanlığı, Çin'e ait 4 tavuk çiftliğine, işlenmiş tavukları Amerikan pazarında satması için izin vererek, Çin'in ilk başta ABD'de veya diğer sertifikalı ülkelerde üretilen tavukları işleyebileceğini belirtti. Anlaşmanın ardından ABD'de internet üzerinden yayımlanan Salon dergisi, ülkede yetiştirilen tavukların kalitesinin şüpheli olduğunu yazdı.

Salon'un haberine göre, ABD'de yılda yetiştirilen 300 milyon yumurta tavuğunun, kanatlarını açmak için çok küçük olan kafeslerde tutuluyor ve bu uygulama 8 milyar et tavuğunun yetiştirilmesinde de kullanılıyor.

Haberde et tavuklarının arsenik ve antibiyotik yüklü gıdalarla beslendiği belirtilirken, yumurta tavuklarının da kuş, kuş tüyü ve dışkı dolu ahırlarda tutulduğu vurgulanıyor.



ABD'de tavuk etinin işlenme yönteminin de memnun edici olmadığını belirten Salon, ete ağırlık ve tat katması için tuzlu su çözeltisi enjekte edildiğini ve etin mekanik olarak ayrılarak, püreye dönüştürüldüğünü yazdı. Elde edilen püre, bakterilerden arınması için amonyakla yıkanmasının ardından pişirilip, markete sunuluyor. Haberde yer verilen ABD Tarım Bakanlığının 2009'ta yaptığı çalışmaya göre, tavuk kadavralarının yüzde 87'si, paketlenmeden önce koli basili taşıyor.

Haberde yapılan uygulamalardan sadece hayvanların değil, çevrenin de etkilendiği belirtiliyor. Pew araştırma merkezinin 2011'de yaptığı çalışmaya göre, modern tavuk üretiminde kullanılan yapay gübreler, içerisinde bulundurduğu fosfor ve nitrojen yüzünden, toprak ve suyu doyma oranın üstüne çıkartıyor ve oksijeni bitirerek, sudaki yaşamı öldürüyor.