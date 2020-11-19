Manisa Tabip Odası Başkanı: Ambulanslar hiç durmadan hasta getiriyor, solunum cihazı yetmiyor, yoğun bakımlar doldu

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun Koronavirüs hastası 65 yaşındaki Dinçer Gergin’in hastanede yer olmadığı için yaşamını yitirdiğini açıklamasıyla Manisa’da da salgının geldiği boyutları gözler önüne serdi. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, solunum cihazlarının eksik kaldığını, ambulansların hiç durmadan hasta getirdiğini, yoğun bakımların dolduğunu söyledi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, genç yaş ölümlerinin artığının altını çizen Dr. Duran, “Herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde ölen kişiler var” ifadesini kullandı. Sağlık çalışanlarının tükendiğine de vurgu yapan Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sağlık çalışanları artık tamamen bitmiş, tükenmiş durumda”

“Sağlık çalışanları artık tamamen bitmiş, tükenmiş durumda. Halk ise tedirgin… Maalesef yaklaşık dokuz ay önce engellemeye çalıştığımız durum gerçekleşmiş halde.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel ise kentteki sağlık çalışanlarının karantina süreci bitmeden göreve çağrıldığını belirtti. Demirel, şöyle konuştu:

“Normalde testi pozitif çıkan bir kişi için 14 gün karantina diyorlar ama sağlık çalışanlarında bu karantina süresi ortalama 10 gün. Covid-19 hastalarını bir an önce kabul etmek için olanaklar ve cihazlar yetersiz olmasına rağmen pandemi servisleri açılıyor. Bu seferde hem sağlık çalışanları hem de hastalar çok zorlanıyor. Hastaların yaşam şansı da azalıyor. Sağlık çalışanları olarak ne zaman göreve çağırılacağımızı bilmediğimiz için çok tedirgin ve yorgunuz. Önümüzü göremediğimiz için de kaygı bir kat daha fazla arttı. Manisa’da bir an önce 14 günlük karantina uygulanmasına geçilmeli.”