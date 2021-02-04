Manisa'da cesetleri bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cesetleri bulunan 4 gencin ölümününe ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal raporda, Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dört gün önce tarla yolunda bulunan 4 gence ait cesetle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

Kestelli Mahallesi'nde cansız bedenleri bulunan 3 gencin intihar etmeden önce çektikleri videoda seslendikleri Mert isimli kişi ölenlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı olan abisi çıkmıştı. Videoyla ilgili konuşan Mert Dalgın, "'Birbirimizi bırakmayacağız' diye söz vermiştik. Videoyu şaka sandım, meğerse gerçekmiş" demişti.

Ne olmuştu?

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aramıştı.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan ve Ümit Zangal ile Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edilmişti.