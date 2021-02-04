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Manisa'da cesetleri bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu

04 Şubat 2021 12:58

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cesetleri bulunan 4 gencin ölümününe ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal raporda, Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü,  Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

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