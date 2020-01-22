Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası bir can kaybının ya da yaralanmanın olmadığını açıkladı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, deprem sonrası yaralanan 4 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi. Aynı bölgede saat 22.25'te 4,4 büyüklüğünde bir artçı deprem medyana geldi.

AFAD: Can kaybı ve yaralanma yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem sonrası bölgeden gelen ilk görüntülerde halkın panikle kendisini dışarı attığı görüldü. Bölgedeki muhabirler havanın soğuk olduğunu belirtirken, evlere yeniden girilmesi için valilikten ikinci bir açıklama beklenmesi gerektiğini kaydetti.

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Manisa Valisi: 5-6 evin göçtüğüne dair ihbar aldık

Manisa Valisi Ahmet Deniz, herhangi bir can kaybının olmadığını duyururken "5-6 evin göçtüğüne dair ihbar aldık, arkadaşlarımızı seferber ettik. Arkadaşlarımız detaylı bilgileri verdiğinde açıklama yapacağız. Akhisar'da metruk bir evin yıkıldığı bilgisi var. Bunlar ilk bilgilerimiz" dedi.

"Yaralılar hastaneye kaldırıldı"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti.

Başkan Dutlulu, "Yaralılardan 3'ü yüksekten atlama, 1 kişi ise panik atak nedeniyle tedaviye alındı. Basit, hafif yaralılar, ayakta tedavi görüyorlar. Bazı evlerin duvarlarında yıkıntılar ve çatlaklar oluştu. Ama önemli bir sıkıntı yok. Tek sorun vatandaşlar panik halinde, dışarıdalar. Evlerine girmiyorlar, çadır ihtiyacımız var. Valimizle görüştük" dedi.

Musalar Muhtarı Yıldız: Köyde her şey normal

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış" diye konuştu.

İstanbul Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."

"Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir"

NTV canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin analizi için daha fazla veri gerektiğini söylerken "25-30 km uzunluğunda bir hat harekete geçmiş olabilir. Yine de daha büyük bir deprem olacağını zannetmiyorum. Bu bölgeyi büyük bir deprem oluşturabilecek bir bölge olarak düşünmüyoruz. Burada 5,1'lik bir deprem olmuştur. Bunun arkasından da 4, 4,5 gibi sarsıntılar olacaktır. Bunun ardından sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu ise, "Çok sık depremler olması öncü olduğu anlamına geliyor. Akhisar çok uzak. Bu depremlerden bazısı artçı sayılan depremlerdir diğerleri de öncü depremleridir. Bu nedenle beklenen büyük depremin sırası değil. Bu bölge içerisinde olan depremdir. İçerisinde 5,5, 6'ya giden depremler olabilir" ifadelerini kullandı.