Prof. Dr. Naci Görür’den Kanal İstanbul uyarısı: Fayların bazılarının canlı olma olasılığı var, büyük bir felakete yol açabilir

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesine yönelik kişisel sosyal medya hesabından yetkililere seslendi. Kanalın yapılacağı Küçükçekmece alanında fayların bazılarının canlı olma olasılığının altını çizerek, “Kanalın Marmara ağzı-Küçükçekmece arası beklenen 7,2 büyüklüğündeki depremden çok şiddetli etkilenebilir” uyarısında bulundu.

Görür paylaşımında, “Arkadaşlar birkaç kez medyada açıkladım ama anlaşıldığından emin değilim. Buradan bir kez daha yetkilileri uyarmak istiyorum. Kanal İstanbul’un Küçükçekmece- Marmara arası çok riskli. Buradaki kıta sahanlığı Çekmece gölleri açıklarında çok faylı. Bu faylar Kuzeybatı- Güneydoğu doğrultusunda. Bu fayların bazılarının canlı olma olasılığı çok fazla. Bunlar çok sığ da değiller, bazı kesitlerde 4-5 km derinlikte. Eldeki sismik kesitlerden tam olarak değerlendirilemiyor" ifadesini kullandı.

Görür, "Denizdeki bu fayların Çatalca Fay Zonu ve Çekmece gölleri etrafındaki heyelen sistemlerinin kökleri ile de ilişkileri olabilir. Dolayısıyla Kanalın Marmara ağzı-Küçükçekmece arası beklenen 7,2 büyüklüğündeki depremden çok şiddetli etkilenebilir. Burada kıta sahanlığının parçalanmış olması ve mevcut fayların harekete geçme olasılığı Kanalın bu kısmında şiddeti daha da artırarak büyük bir felakete neden olabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen söz konusu kıta sahanlığında ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan kanala kazma vurmayın” görüşünü savundu.