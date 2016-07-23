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15 Temmuz Darbe Girişimi

Manisa Cumhuriyet Savcısı: Bunlara destek verenler 'biz ahmakmışız' diyor, ihanet içinde olanlar hesap verecek

Cumhuriyet Savcısı Akif Celalettin Şimşek, isim vermeden Bülent Arınç'ı işaret etti

23 Temmuz 2016 01:38

Manisa Cumhuriyet Savcısı Akif Celalettin Şimşek"Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz" diyen Bülent Arınç'ın ismini vermeden, "Bunlara destek olan kişiler, bugün çıkmış 'Biz ahmakmışız, biz bilmem neymişiz' diyor. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. İsme girmiyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes bugüne kadar bu ülkeye ihanet eden kişilerin içerisinde yer alan, bunlara destek olan, bunların suiistimallerine göz yuman, karşılarında bize saldıran herkes hesap verecek" dedi.

Tutuklanan Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan ve Murat Yıldız'ın ifadelerinde, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduklarını kabul etmediklerini açıklayan Başsavcı Şimşek, komutanların kendilerine gelen emirler doğrultusunda hareket ettiklerini söylediklerini anlattı.

 

İsim vermeden Arınç'a seslendi: İhanet içinde olanlar hesap verecek

 

Açıklamasında eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın darbeden sonra yaptığı açıklamadaki sözlerini de hedef alan Başsavcı Şimşek, isim vermeden tepki gösterdi.

Manisa'da başörtülülere kelepçe vurulması olayının ardından görevden alınan Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren'i de bu uğurda kaybettiklerini dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz işini son derece güzel yapan bir emniyet müdürünü bu uğurda kaybettik. Ne yapmıştı ki adam. Ama düşünün, o tarihte bile alanda çok güçlüydüler. Bunlara destek olan kişiler bugün çıkmış 'Biz ahmakmışız, biz bilmem neymişiz. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. İsme girmiyorum. Ne demek istediğimi anladınız.

Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes, bugüne kadar bu ülkeye ihanet eden kişilerin içerisinde yer alan, bunlara destek olan, bunların suiistimallerine göz yuman, karşılarında bize saldıran herkes hesap verecek. Bunun hiç şakası yok. Bu kadar sıkıntıdan sonra, şartlar bu hale gelince kenara çekileyim, ben seyredeyim. Öyle bir şey yok. Bunlarla işbirliği yapan herkes hesap verecek. Ama bunlarla irtibatı olan gariban memurlar, askeri ücretle evini geçindirenler, bunlardan kopsunlar artık."

 

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Manisa Cumhuriyet SavcısıAkif Celalettin Şimşekbülent arınçbiz ahmakmışız

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