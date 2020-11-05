Mango, plastik poşet dönemine son veriyor

İspanya merkezli giyim markası Mango, plastik poşet dönemine son vermeye karar verdi. 109 ülkede 2 bin 200 adet mağazası bulunan şirket, yılda ortalama 160 milyon plastik poşetin dünyaya yayılmasına neden oluyordu.

Dünya çapında mağazalar zincirine sahip olan Mango, dönemsel olarak kâğıt torbalar kullanıyordu ancak bunu kalıcı hale getirmeye karar verdi.

Mango’dan yapılan alışverişlerde giysilerin taşınması için yılda ortalama 160 milyon plastik poşet kullanılıyordu.

Edinilen bilgiye göre Mango, bu uygulamadan vazgeçerek kâğıt torba kullanma kararı aldı.Öncelikle internetten satın alınan ürünlerle yerel olarak üretilmiş ürünlerde uygulamaya geçilmesi planlanan proje şu ana kadar Türkiye, Çin ve Fas’ta denendiği ve başarılı sonuçlar elde edildi.