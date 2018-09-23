Manga'dan 10 şarkılık yeni albüm müjdesi

İSTANBUL, (DHA) -MÜZİK dünyasının en köklü rock gruplarından Manga, İsfanbul Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Manga\'yı dinlemeye gelen yüzlerce kişi, grubun şarkıları ile doyasıya eğlendi. Grubun solisti Ferman Akgül, yazı konserlerle geçirdiklerini ve uzunca bir süredir üzerinde çalıştıkları 10 şarkıdan oluşan yeni albümü çok bekletmeden çıkaracaklarını söyledi.

Manga Grubu, İsfanbul Tema Park\'da konser verdi. 1 buçuk saat sahnede kalan grubun şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Grubun solisti Ferman Akgül bir hayranının isteği üzerine sahnede kitap imzaladı. Grup, \'beni benimle bırak, bir kadın çizeceksin, bitti rüya, dünyanın sonuna doğmuşuz, dursun zaman\' gibi en sevilen eski ve yeni dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Grup, sahne şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.

\"ALBÜMDEKİ 10 ŞARKININ SÖZ VE MÜZİĞİ BİZE AİT\"

Konser öncesinde DHA\'ya açıklamalarda bulunan grup üyeleri yazı tatil yapmadan bol konser vererek geçirdiklerini belirti. Feman Akgül, \"Ama bu durumdan mutluyuz, yeter ki sürekli festival ve konser olsun, biz de gidip çalalım. Adrenali yüksek seyirciler gelecek bu bizim için iyi çünkü 1 buçuk saat onları zıplatacağız. Yeni albüm üzerinde uzunca bir süredir çalışıyoruz, çok bekletmeden hayranlarımızı çıkarmak istiyoruz ama şu anda hangi ayda çıkacağı netleşmedi. 10 şarkı var hepsinin söz ve müziği bize ait. Yeni çıkan müzik gruplarını destekliyoruz. Konserlerde bizden önce çıkmaları için destek oluyoruz\" dedi.

\"LAZER GİTARI GELİŞTİRİP SAHNEDE KULLANACAĞIZ\"

Gitarist Yağmur Sarıgül ise, \"Lazer gitar hala prototip ama geliştirmeye devam ediyoruz. Şov güzeldi, biraz daha geliştirerek devam ettireceğiz. İlk defa Zeytinli Rock Festivali\'nde denedik, güzel tepki aldı. Dünyada bir ilk, biraz daha şovun içine sokarsak güzel bir yere gidecek. Yapan bazı arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar haberimiz yok\" diye konuştu.

Bas gitarist Cem Bahtiyar da, yeni Türkçe müzik yapan neslin içinde iyi isimler olduğunu ve onları desteklediklerini söyledi.

\"TÜRKİYE\'DE ALTERNATİF MÜZİK BİR MİSYON\"

Davul\'da Özgür Can Öney ise \"Biz de bir yarışmadan çıktık. Yarışmalarda kendini bir şekilde göstermeye çalışan bütün arkadaşları elimizden geldiğince destekliyoruz. Biz de aynı yollardan geçtik. Türkiye\'de alternatif müzik bir misyon, insanlarında kendilerini ifade etmeye, kendileri olmaya ihtiyacı var. Mecra de bulamıyorlar. O yüzden insanlar müzik yapsınlar ve kendilerini öyle ifade etsinler\" dedi.

Konserler, saat 20.00’de başlıyor.Konser biletleri isfanbul.com üzerinden ve İsfanbul tema park gişelerinden 59,99 liraya satın alınabiliyor. İsfanbul Tema Park’ın yıllık üyelik kartı \'YesClub\'ı alanlar ise İsfanbul Açıkhava Konserleri’ne ücretsiz giriş yapabiliyor.

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