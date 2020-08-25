Manga, online müzik akademisi açıyor

Manga grubu solisti Ferman Akgül, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının müzik dünyasını da etkilediğini belirterek, "Manga olarak müzik akademisi anlamında hayal kuruyorduk. Şu anda konserler olmadığı için tam zamanı olarak düşünüyoruz. Online akademi açacağız" dedi.

Müzisyen Akgül, Koronavirüs salgınıyla tüm sektörlerin iş yönünün değiştiğini söyledi. Manga grubu olarak uzun süredir turnelere çıkmadıklarını bunun yerine dijital ortamlarda çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Akgül, "Uzun bir süre turneler olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden, 'Dijitalde ne yapabiliriz?' diye kafa yoruyoruz" diye konuştu.

Uzun süredir hayallerini süsleyen dijital müzik akademisini kurma çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Akgül, şunları söyledi:

"Manga olarak müzik akademi anlamında hayal kuruyorduk, şu anda konserler olmadığı için tam zamanı olarak düşünüyoruz. Online akademi açacağız. Adı Manga Akademi olacak. Burada grubun tecrübelerini başvuran müzik sevdalılarıyla paylaşacağız. Biz nasıl şarkı yapıyoruz, nasıl sahneye çıkıyoruz, neler yaptık? Bunları anlatarak onlara yol göstermeye çalışacağız."