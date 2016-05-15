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Dünya

"Mandela'yı CIA yakalattı" iddiası

Nelson Mandela, 1962'de gözaltına alınmasının ardından hükümeti devirmek amacıyla komplo kurmak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

15 Mayıs 2016 22:48

Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın 1962 yılında, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ihbarı üzerine gözaltına alındığı iddia edildi.

Sunday Times gazetesinin, 1970'lerin sonunda emekli olana kadar Güney Afrika'da diplomatlık yapan ve gayri resmi olarak CIA için çalışan Donald Rickard ile ölmeden önce yapılan bir söyleşiye dayandırdığı haberinde, Güney Afrika'daki direniş hareketine önderlik eden ve o dönemde ülkenin en çok aranan kişileri arasında yer alan Mandela'nın, 1962 yılında Durban'da CIA'nın ihbarı üzerine yakalandığı belirtildi.

Haberin, Mandela'nın gözaltına alınmasındaki rolü ve Apartheid yönetimine destek verdiğine ilişkin iddiaları açıklığa kavuşturacak belgelerin yayınlanması için CIA'ya baskıyı artırması öngörülüyor. CIA, bu yöndeki çağrıları kabul etmemişti.

Gazetenin haberinde, Rickard ile söyleşinin, İngiliz yönetmen John Irvin tarafından yapıldığı da kaydedildi.

Nelson Mandela, 1962'de gözaltına alınmasının ardından hükümeti devirmek amacıyla komplo kurmak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

O dönemde tehlikeli bir komünist ve Batı'ya tehdit olarak görülen Mandela, cezaevinde 27 yıl geçirdikten sonra uluslararası toplumun baskısıyla ve Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı FW de Klerk'in girişimiyle serbest bırakıldı.

Nobel Barış Ödülü'nün de sahibi olan ve 2013 yılında 96 yaşında hayata gözlerini yuman Mandela'nın adı, 1994-1999 yıllarında devlet başkanlığı yaptığı dönemde ABD'nin terör listesinde yer alıyordu. İsmi bu listeden 2008 yılında çıkarıldı.

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