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Dünya

Filistin'e 'en büyük' Mandela heykeli

Açılış törenine Filistin Devlet Başkanı Abbas ve bakanların yanı sıra ülkede bulunan büyükelçi, konsolos ve diplomatlar ile çeşitli Filistinli grupların temsilcileri katıldı

27 Nisan 2016 01:18

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta Güney Afrika dışında bulunan heykeller arasında en büyüğü olan Nelson Mandela Heykeli'nin açılışını yaptı. 

Yıllarca hapis yatarak siyahların Güney Afrika'da beyazlarla eşit yaşama mücadelesinin sembolü haline gelen Nelson Mandela, 1994'te ülkenin ilk siyah cumhurbaşkanı olarak başa geçmişti.

Sputnik'in haberine göre, Güney Afrika dışındaki en büyük Mandela heykelinin açılış törenine Abbas ve Filistinli bakanların yanı sıra ülkede bulunan büyükelçi, konsolos ve diplomatlar ile çeşitli Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid, Mandela'nın verdiği özgürlük mücadelesine ve Filistin halkı nezdindeki önemine dikkati çekerek, heykelin Ramallah'ta bulunmasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın 6 metre yüksekliğindeki heykeli geçen perşembe günü Johannesburg kentinden Ramallah'a getirilmişti.



 

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