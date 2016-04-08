Mandela'nın eski eşi miras davasını kaybetti

Nelson Mandela'nın eski eşi Winnie Madikizela-Mandela, eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın taşradaki evini almak için açtığı miras davasını kaybetti.

Yüksek Mahkeme, Winnie Madikizela'nın başvurusunu geri çevirdi ve Madikizela'yı mahkeme masraflarını ödemeye mahkum etti.

Yıllarca hapis yatarak siyahların Güney Afrika'da beyazlarla eşit yaşama mücadelesinin sembolü haline gelen Nelson Mandela, 1994'te ülkenin ilk siyah cumhurbaşkanı olarak başa geçmişti.

Mandela 38 yıllık eşi Winnie'den 1996'da boşandı ve eski eşini mirasından mahrum etti.

Nelson Mandela daha sonra 1998 yılında Mozambik devlet başkanı Samora Machel'in dul eşi Graça Machel ile evlendi, 1999'da da görevden ayrıldı.

Winnie Madikizela-Mandela, eski eşinin 2013 yılında ölene kadar zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği Qunu köyündeki evin, evlilikleri sırasında satın alındığı için kendisine kalması gerektiğini savunuyordu.