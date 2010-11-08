-MANDACILIK İÇİN DESTEKLER ARTIRILACAK TBMM (A.A) - 08.11.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tarım sektöründe son sekiz yılda yapısal değişim ve dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Bakan Eker, bütçeyi sunuş konuşmasında, stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olan tarımın, günümüzde ülkeler için sınırlar ötesi bir nitelik kazandığını, tarımsal üretimde kendi kendine yeterli olma kaygısının, yerini dünya için üretim ve pazarlama yaklaşımına bıraktığını ifade etti. -KREDİ KULLANIMI- Bakan Eker, Ziraat Bankasınca yüzde 59, Tarım Kredi Kooperatiflerince yüzde 69 olarak kullandırılan yatırım ve işletme kredi faiz oranlarının hükümetleri döneminde kademeli olarak 2010 yılında yüzde 13'e indirildiğini belirterek, kredi vadelerinin de artırıldığını söyledi. Eker, 2009 yılının Gıda Yılı ilan edilmesi üzerine başlatılan kampanya kapsamında ''174 Alo Gıda Hattı''nın faaliyete geçirildiğini, bu hatta yapılan şikayetler sonucu bugüne kadar 5 bin 803 adet idari para cezası kesildiğini, 2 bin 994 adet işletmenin üretimden men edildiğini, 594 adet işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Gıda denetçisi sayısının artırıldığını belirten Eker, AB ile Gıda Güvenirliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı faslının müzakereye açıldığını, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının bu yıl kurulduğunu anlattı. Eker, yüzde 50 devlet destekli tarım sigortası kapsamında bu yıl sel ve su baskınlarının teminat kapsamına alındığını, yerli hibrit sebze tohumu kullanım oranının yüzde 35 düzeyine çıkarıldığını, 250 bin örnek kapasiteli dünyanın 3'üncü büyük Tohum Gen Bankasının hizmete açıldığını dile getirdi. -HEDEFLER- Bakan Eker, bakanlığının hedeflerini ise şöyle sıraladı: ''Gıda güvenirliğini sağlamaya yönelik kontrol ve denetim hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Verim kaliteyi artırmaya yönelik çeşit, tür, yöntem ve teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi amacıyla işleme, paketleme, ambalajlama, derecelendirme ve soğuk hava deposu yatırımlarının desteklenmesine devam edilecek. Ülkemizin kırmızı et üretimini artırmaya yönelik yerli ve melez damızlık popülasyonunu geliştirmek için et ve kombine yönlü malzeme çalışmaları etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Mandacılık için destekler artırılacak. Modern sulama sistemlerinin desteklenmesine devam edilecek. Arz açığı olan ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi teşvik edilecek. Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecek. Trakya bölgesi tüm hayvan hastalıklarından ari hale getirilerek damızlık hayvan arz merkezine dönüştürülecek. Havza bazlı üretim ve destekleme modeline kademeli olarak geçiş sağlanacak. Tarım sigortası uygulamaları geliştirilerek, yaygınlaştırılacak. 2001 yılında TARGEL Projesi kapsamında 2 bin 500 ve kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 2 bini sözleşmeli olmak üzere toplam 4 bin 500 personel alımı gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek toplam tarım danışmanı sayısının 10 bine çıkarılması yönünde çalışmalar sürdürülecek. Bitki çeşitliliğinin iyi belgelenmiş koleksiyonlar oluşturularak muhafazasını sağlamak amacıyla Bakanlığımıza ait 2 bin dekar arazi üzerinde 80 milyon TL proje bedelli uluslararası standartta Türkiye Milli Botanik Bahçesi kurulacak.'