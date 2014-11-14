Mancini tekrar Inter'e dönüyor!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Roberto Mancini eski kulübü Inter'in başına geçiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, dün gece yapılan görüşmelerin ardından Inter Başkanı Erick Thohir'in teknik direktörlüğe Robeto Mancini'yi getireceği belirtildi.

Walter Mazzarri ile yollarını ayıracak olan Inter'in eski teknik direktörü Roberto Mancini yönetiminde Milan ile 23 Kasım'da yapılacak derbiye çıkacağı kaydedildi.

Erick Thohir'in daha fazla vakit kaybetmek istemediği ve milli maç arasından faydalanarak Mancini'yi göreve getireceği vurgulandı. Mancini ile iki yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.